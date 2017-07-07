Tesla создаст в Австралии крупнейший в мире литий-ионный аккумулятор
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Канберра, 7 июля. Американская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, выиграла конкурс на создание самого большого в мире литий-ионного аккумулятора, который должен обеспечить электроэнергией целые регион в Австралии.
Мощность аккумулятора составит 100 мегаватт. Согласно условиям контракта, Tesla должна построить устройство возле города Джеймстаун в Южной Австралии, причем вся работа должна занять не более 100 дней. В этом случае компания получит 550 млн долларов.
Предполагается, что аккумулятор будет заряжаться от ветряных электростанций Hornsdale, а затем распределять дополнительную энергию по сетям в часы пик.