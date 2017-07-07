Пусть с Флоридой сначала разберутся: в Совфеде ответили на требование ПА ОБСЕ «вернуть» Крым

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Общий комитет по политическим вопросам и безопасности в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял проект резолюции, который призывает Москву отказаться от решения о присоединении Крыма. Пусть сначала Парламентская ассамблея со своими территориями разберется, заявила корреспонденту ФАН Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Сообщается, что в свою очередь российские представители проголосовали против инициативы. И тем не менее документ будет рассматриваться всей ассамблеей, после чего парламентарии должны будут проголосовать за итоговую декларацию, куда и может быть включен проект. Как рассказали российские члены делегации, автором проекта стала заместитель главы делегации Швеции Маргарета Седерфельт. При этом документ получил название «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

«Решение Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое было принято в части республики Крым, противоречит нормам международного права по следующим обстоятельствам: воссоединение Крыма с Россией состоялось в соответствии с нормами международного права, в соответствии с основополагающими позициями устава организации ООН о реализации права на самоопределение. Подтверждением этому следует то обстоятельство, что первый референдум на территории Крыма (кстати, это также первый референдум в истории СССР) состоялся еще 20 января 1990 года. И на этом референдуме был рассмотрен вопрос о создании Крымской автономной советской социалистической республики как субъекта СССР и участника союзного договора», — поясняет Ковитиди.

Собеседник ФАН также подчеркивает, что в мае того же года Крым был преобразован в Крымскую автономную социалистическую республику, а в мае 1992 года, на сессии крымского парламента, был принят акт о его государственной самостоятельности.

«Этот акт должен был вступить в силу после подтверждения общекрымским референдумом. Но провозглашение этого акта и само проведение референдума было признано Украиной как противоречащее конституции, и решение было приостановлено. Более того, в июле совет Крыма объявил мораторий на свое же постановление под давлением официального Киева. Понимаете, вся политическая история Крыма — это история о проведении референдумов о праве на самоопределение. Кстати, ООН никаких решений по этой волоките не принимала. Почему они молчали? Тогда всех все устраивало? И почему тогда сейчас такое отношение к итогам референдума?» — задается вопросом сенатор.

Представитель Совета федерации решила напомнить Маргарете Седерфельт о до сих пор существующих вопросах территориальной принадлежности и обоснованности нарождения в составе США целого ряда штатов.

«Территориальные споры между США и Испанией начались еще в 1817 году, тогда американская армия оккупировала испанскую Флориду под предлогом защиты своих южных территорий от индейцев. Испания тогда осознавала сомнительность того, что она вернет свои провинции и согласилась на договор о территориальном размежевании Северной Америки. Так что пусть в Парламентской ассамблее сначала со своими вопросами разберутся», — подчеркнула Ковитиди.

Напомним, согласно резолюции, ассамблея «заявляет о своем полном уважении суверенитета» и целостности Украины в пределах «признанных международным сообществом границ», включая «Автономную Республику Крым и город Севастополь». Документ содержит требование к России срочно предоставить независимым организациям и экспертам доступ на территорию полуострова.

«Никто им ничего не предоставит, особенно в если об этом говорится в подобном тоне», — заключила сенатор.

Стоит также отметить, что автор документа Седерфельт призвала Российскую Федерацию прекратить военные действия на Украине, однако никаких доказательств присутствия там военнослужащих РФ она не предоставила. В свою очередь российские парламентарии подчеркнули, что термин «аннексия» в данном вопросе неуместен, так как территория полуострова была присоединена к России по итогам всенародного голосования.

Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ так и не смогла обнаружить присутствия якобы «гибридных» российских войск в Донбассе, о которых все время заявляет европейская сторона.