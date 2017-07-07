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Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20
Политика
Сирия: США и РФ готовы объявить перемирие на юго-западе страны с воскресенья
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    Сирия: США и РФ готовы объявить перемирие на юго-западе страны с воскресенья

    19:03  7 Июля 2017  /обновлено: 19:35  07 Июля 2017
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    Сирия: США и РФ готовы объявить перемирие на юго-западе страны с воскресенья

    Вашингтон, 7 июля. США и Россия готовятся объявить о перемирии на юго-западе Сирии, начиная с воскресенья. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники. 

    Официальный представитель Госдепартамента США Роберт Хаммонд, который в настоящее время находится в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», отказался комментировать ситуацию.

    Ранее сообщалось, что боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ) потеряли 36 бойцов во время столкновения с курдами в сирийской Ракке.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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