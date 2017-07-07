Сирия: США и РФ готовы объявить перемирие на юго-западе страны с воскресенья
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Вашингтон, 7 июля. США и Россия готовятся объявить о перемирии на юго-западе Сирии, начиная с воскресенья. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.
Официальный представитель Госдепартамента США Роберт Хаммонд, который в настоящее время находится в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», отказался комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ) потеряли 36 бойцов во время столкновения с курдами в сирийской Ракке.
* Организация запрещена на территории РФ.