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Вашингтон, 7 июля. США и Россия готовятся объявить о перемирии на юго-западе Сирии, начиная с воскресенья. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Официальный представитель Госдепартамента США Роберт Хаммонд, который в настоящее время находится в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», отказался комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ) потеряли 36 бойцов во время столкновения с курдами в сирийской Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.