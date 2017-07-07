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Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20
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Встреча Путина и Трампа на G20 превзошла ожидания Кремля и Белого дома
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    Встреча Путина и Трампа на G20 превзошла ожидания Кремля и Белого дома

    19:02  7 Июля 2017  /обновлено: 19:10  07 Июля 2017
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    Встреча Путина и Трампа на полях G20 длится почти два часа

    Гамбург, 7 июля. Переговоры президента РФ Владимира Путин и лидера США Дональда Трампа длятся вот уже почти два часа. Об этом заявила шерпа России при G20 Светлана Лукаш.

    Напомним, Кремль отводил на беседу около часа, а в Белом доме предполагали, что переговоры продлятся полчаса.
    В российской делегации ожидали, что беседа продлится около часа. В Белом доме же отводили на нее полчаса.

    «Учитывая, что они так долго обсуждают — наверное, все- таки, там достаточно широкая повестка, начиная, безусловно, от политических вопросов. Но также надеюсь, что там присутствуют и экономические вопросы, нормализация отношений в экономической сфере», — отметила Шерпа. 

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #трамп
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