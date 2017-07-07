Польшу испугал стратегический союз России и Китая

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Варшава, 7 июля. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что стратегический союз России и Китая «угрозой свободному миру». Об этом он заявил в интервью польскому изданию Onet.pl.

«В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет», — отметил Мачеревич.

Он также добавил, что Москва и Пекин умышленно имитировали конфликт между собой, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность, а также некоторых руководителей западных стран. Мачеревич подчеркнул, что на самом деле Россию и Китай связывает прочный стратегический союз.