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Как Навального сокамерники провожали: в Сети появилось пародийное видео
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    Как Навального сокамерники провожали: в Сети появилось пародийное видео

    19:17  7 Июля 2017
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    Как Навального сокамерники провожали: в Сети появилось пародийное видео

    Москва, 7 июля. Скандальный блогер Алексей Навальный сегодня был освобожден из-под стражи после отбывания 25 суток административного ареста. В Сети это событие не обошли вниманием —  в YouTube опубликовано видео с альтернативной озвучкой фрагмента комедии «Большой Стэн». 

    Большой Стэн в новой версии превратился в Большого Навального. Провожающие главного героя заключенные спрашивают: «Эй, Большой Навальный, вернешься-то к нам скоро?» На что тот отвечает: «Ты ж меня знаешь». «Тогда до скорого», — делают вывод заключенные. 

    В следующей сцене герой по прозвищу Зоркий Глаз благодарит Навального за «боевую раскраску». 

    «Не за что, Зоркий Глаз. Главное — дать зеленке подышать», — делится секретом блогер. 

    Затем к блогеру обращается другой заключенный, который хвалит Навального, утверждая, что его дело якобы правое. Между ними происходит следующий диалог: «Спасибо, твое тоже. — Я так-то серийный убийца. — Главное — ты за меня». 

    Напомним, сегодня Алексей Навальный вышел из спецприемника в ОВД по ЦАО Москвы. Блогер отбывал 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. 

    12 июня Навальный организовал несанкционированный митинг на Тверской площади в Москве, хотя мэрия столицы ранее одобрила его заявку на митинг на проспекте Сахарова. Однако накануне заявленной даты Навальный решил, что данная площадка его не устраивает. 

    Автор: Владимир Багров
    #навальный
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