Силуанов рассказал об обсуждении вопроса санкций на саммите G20

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Гамбург, 7 июля. Участники саммита G20 напрямую не обсуждали вопрос санкций и экономических ограничений, однако косвенно затрагивали этот вопрос. Об этом в пятницу заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Непосредственно вопрос санкций не поднимался. Он прозвучал косвенно при рассмотрении вопросов развития мировой торговли», — отметил он.

По словам Силуанова, в ходе переговоров было озвучено мнение о необходимости отказаться от протекционизма и ограничений в торговли, поскольку подобные меры приводят к перегреву экономики и образовании «мыльных пузырей».