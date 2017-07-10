Сирия поздравила Ирак с победой над ИГИЛ в Мосуле

В Избранное

Дамаск, 10 июля. Министерство иностранных дел Сирии поздравило народ Ирака с победой над «Исламским государством»* в Мосуле.

Официальный источник во внешнеполитическом ведомстве Сирийской арабской республики заявил, что власти САР поздравляют народ и армию Ирака с победой над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) во втором по величине городе страны Мосуле.

Информационное агентство «САНА» отмечает, что правительство Сирии намерено в дальнейшем продолжать сотрудничество с Ираком в борьбе против исламистов. Совместные усилия двух стран являются основным гарантом уничтожения террористов в Ираке, Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

* Организация запрещена на территории РФ.