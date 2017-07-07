Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20
Сводки из Сирии
Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре
Следующая Новость
Срочная новость
Сирия: США и РФ готовы объявить перемирие на юго-западе страны с воскресенья
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    19:30  7 Июля 2017
    31

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    Сирия, 7 июля. САА и союзники ведут бои против «Исламского государства»** восточнее селения Шейх Хиляля возле «Дороги жизни» на Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): захватила десять домов в Айн Тарме в Восточной Гуте Дамаска; захватили у ИГ** три позиции возле Джибаб Хамада.

    ВС Турции: обстреляли курдов YPG возле деревни Мараназ и авиабазы Менак.

    «Исламское государство»*: противостоят САА восточнее селения Шейх Хиляля на «Дороге жизни» в провинции Хама.

    «Сирийская свободная армия» (ССА)*: потеряли штаб военного совета в деревне аль-Муаллака в провинции Эль-Кунейтра.

    «Демократические силы Сирии» (SDF)****:  захватили у ИГ деревню Касрат Мухаммад Ага в провинции Ракка, продолжают продвижение к центру города Ракка.

    «Тахрир аш-Шам»: опровергли информацию о бегстве ИГИЛовцев из Ракки в Идлиб.

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    В Думейре неизвестными убит командир «Армии Восточных Львов» ССА Халид Махмуд Адхия. Об этом сообщает источник в Твиттер (@sayed_ridha).

    САА захватила 10 домов в Айн Тарме в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщает издание Syriahr.com.  Ранее сообщалось, что сирийская армия провела несколько ракетных обстрелов позиций террористов «Джебхат ан-Нусра»*** в этом районе.

    Отметим также, что между террористической коалицией «Тахрир аш-Шам», основу которой составляют террористы «Джебхат ан-Нусра»***,  и боевиками ИГ* в районе лагеря беженцев Ярмук под Дамаском проходит бой. В лагере беженцев зафиксировано падение нескольких минометных снарядов. О жертвах не сообщается.

    Провинция  Алеппо

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    Турецкая артиллерия обстреляла курдов YPG возле деревни Мараназ и авиабазы Менак. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ QASIOUN_NEWS).

    Ранее сообщалось, что представители курдских ополченцев заявляют, что мобилизация турецких войск в приграничном регионе мешает борьбе с ИГ*. Это подготовка к полномасштабному военному нападению турецких сил на северную Сирию, отмечают представители курдского ополчения.

    Власти Сирии ранее также осудили агрессивные действия Турции в пограничных районах Ахтарин, Джисрин и Азаз, которые находятся к северу от города Алеппо.

    Провинция  Хомс

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    Бойцы Сирийской арабской армии захватили у ИГ* три позиции возле Джибаб Хамада. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ watanisy). Отметим, что на этом участке ИГИЛовцы постоянно совершают набеги на правительственные силы.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия обстреляла из минометов террористов в северном пригороде Хомса Хуле. Кроме того, идут бои между САА и ИГИЛ*** вдоль магистрали Пальмира – Сухна. Ранее авиация Сирии проводила бомбардировки позиций террористов в этом районе. Нужно отметить, что помимо сирийской армии, в составе которой действует 5-й штурмовой корпус, здесь с боевиками сражается бригада «Лива Фатимиюн» и бойцы «Хезболлы».

    Провинция  Дейр эз-Зор

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    Террористы «Исламского государства»* взорвали водонапорную вышку возле селения ас-Сабха, находящегося в окрестностях Дейр эз-Зора. Об этом сообщает источник в Твиттер (@DeirEzzor24).

    Ранее сообщалось, что сирийская армия отбила нападение террористов ИГИЛ* в районе базы аль-Панорама. Кроме того, ВВС Сирии нанесли удары по ИГИЛовцам около авиабазы и кладбища в окрестностях Дейр эз-Зора. Также ВВС Сирии проводили бомбардировки укрепрайонов боевиков недалеко от деревни Дарнаж.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    Информация о том, что сотни террористов ИГ* придут в Идлиб из Ракки, является ложной. Как сообщает Твиттер (@ Dalatrm), данные о том, что ИГИЛовцы с семьями бегут в Идлиб под контроль группировки «Тахрир аш-Шам»,  официально опровергли ее представители.

    Ранее сообщалось, что исламисты «Тахрир Аш-Шам» арестовали по меньшей мере  девять террористов ИГ* в городах Идлиб, Салькин, Коркания и Искат, а также уничтожили укрепленные пункты и несколько «джихад-мобилей» ИГИЛовцев.

    Напомним, что в ходе ожесточенных сражений под Дамаском было ликвидировано 15 исламистов группировки «Файлак Ар-Рахман» и объединения «Тахрир Аш-Шам», боевики которого находятся также в провинции Идлиб.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    «Демократические силы Сирии» (SDF) захватили у ИГ* деревню Касрат Мухаммад Ага на юго-востоке провинции Ракка.  Об этом сообщает Твиттер (@ CivilWarMap). Отметим, что полным ходом идут бои и за столицу провинции, где держат оборону террористы ИГ*. Курдские отряды стремятся завоевать центр города, авиация международной коалиции бомбит западные окраины Ракки.

    Также ранее сообщалось, что каждый день десятки жителей города Ракка присоединяются к отрядам SDF после прохождения военного обучения. После этого жители Ракки сражаются с ИГ* вместе с курдами.

    Провинция  Хама

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    САА и союзники ведут бои против «Исламского государства»* восточнее селения Шейх Хиляля. Об этом сообщает Твиттер (@Syria_Hezb_Iran).  Отметим, что этот населенный пункт находится на «Дороге жизни», ведущей в Алеппо.

    Ранее сообщалось о том, что продолжаются бои на севере провинции Хама. Боевики «Сирийской свободной армии»**  обстреляли из минометов позиции бойцов правительственных сил в деревне аль-Масасна. В свою очередь артиллерия САА открыли огонь по позициям боевиков в Латамине и Кафр Зите.

    Стоит также отметить, что отряд «Соколы пустыни» вместе с союзными силами продолжил наступление к востоку от города Саламия.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    ИГИЛовцы взорвали штаб военного совета ССА в деревне аль-Муаллака. Об этом сообщает Твиттер (@Syria_Hezb_Iran).

    Напомним, что командование сирийской армии объявило о продлении перемирия в южных провинциях Сирийской Арабской Республики. Речь идет о Даръа, Кунейтре и Сувейде. Перемирие будет действовать до 8 июля включительно. Как сообщило командование сирийской армии, в случае провокации правительственные силы будут наносить ответные удары по позициям террористов.

    Ирак

    Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

    ВВС Ирака уничтожили пять террористов ИГИЛ* и две машины с пулеметами, принадлежащие боевикам, в районе долины Хоран в западной части иракской провинции аль-Анбар. Как отмечет издание Alsumaria.tv, авиаудар был нанесен по террористам, бегущим из Мосула.

    Между тем террористы ИГ* захватили деревню Имам Гарби к югу от Мосула, находящуюся возле американской базы в Ираке. Об этом сообщает источник в Твиттер (@FazelHawramy).

    Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* ведут огонь по мирным жителям, бегущим из Мосула. Также сообщается, что в боях за этот город повреждено порядка пяти тысяч зданий.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #игил #курды #пальмира #коалиция #ракка #хомс #дейр эз зор
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 7 июля 16.30: ВВС Сирии бомбят террористов в Западном Каламуне, ССА ведет минометный огонь в Хаме
    Сирия новости 7 июля 12.30: идут бои с ИГ вдоль трассы Пальмира – Сухна, курды рвутся в Ракку
    Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере
    Сирия итоги за сутки на 7 июля 6.00: теракт в городе Хама, потери ИГ на востоке провинций Хомс и Хама
    Показать еще
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 394
        Читать
        17:29
        Сегодня

        Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»
        16:52
        Сегодня

        Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве
        16:51
        Сегодня

        Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции, признающий права Украины на Крым
        16:16
        Сегодня

        Появились подробности взрыва в центре Луганска
        14:21
        Сегодня

        Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 394

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        4122

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1414

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2600

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2134
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        394
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        346
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        647
        Второй за день мощный взрыв прогремел в центре Луганска

        Второй за день мощный взрыв прогремел в центре Луганска

        17:09   7 Июля 2017
        465