Меркель прокомментировала протесты в Гамбурге во время саммита G20

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Гамбург, 7 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что насильственные протесты неприемлемы, поскольку они представляют угрозу для жителей города и стражей правопорядка, об этом глава правительства заявила на полях саммита G20.

Правоохранительные органы Гамбурга выполняют тяжелую в связи с волной протестов антиглобалистов, прокатившихся по немецкому городу. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Насильственные протесты неприемлемы, полиция ФРГ выполняет тяжелую работу», — сказала она.

Напомним, что сегодня в Гамбурге стартовал саммит на высшем уровне, в котором приняли участие главы «Группы двадцати», а также представители приглашенных стран. В связи с волнениями в городе, некоторые мероприятия, запланированные для супругов участников саммита, пришлось перенести на другие площадки. Ранее сообщалось о том, что супруга президента США Меланья Трамп не смогла покинуть свой отель из-за акций протеста.