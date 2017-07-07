Тайны самой закрытой страны: фотографы увидели в Северной Корее «уродливую пародию на наш мир». ФАН-ТВ

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Какие ассоциации возникают у нас, когда мы слышим словосочетание «Северная Корея»? Скандальные испытания ядерного оружия? Санкции? Карточки на рис? Трудовые лагеря? Экстремизм, тотальная слежка, бесконечные запреты и угнетения? Наши познания о Северной Корее состоят из множества шаблонов, и это неудивительно. Жизнь простых людей в этой восточной стране до сих пор остается загадкой для всей планеты, и лишь последние события вокруг Корейской Народно-Демократической Республики вызывают к этому государству растущий интерес. Центр фотографии имени братьев Люмьер собрал более 70-ти работ зарубежных и советских авторов, которые побывали в одной из самых закрытых стран мира и теперь демонстрируют серии репортажей. 18 авторов, у каждого – своя правда о людях и жизни КНДР. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с авторами экспозиции.

– Я хотел показать эту страну через ее архитектуру, – рассказывает Эддо Хартман, фотограф из Нидерландов. – Здесь вокруг много таких снимков, Центр фотографий имени братьев Люмьер отобрал те, которые захотел показать публике. С помощью архитектуры я хотел показать, что из себя представляет политический режим в Пхеньяне. Все здания принадлежат государству. Город был воссоздан после войны, в 50-х годах он был полностью разрушен, на его месте было выжженное поле, и новые власти должны были построить все с нуля. Это было начало большого всеобщего объединения. И то мастерство, искусство, с которыми была проделана эта работа, невероятно огромно по сравнению с размерами людей, которые всё это сделали.

– Меня больше всего поразило то, что, если вы отступите от своих предубеждений, вы окажетесь в обществе, которое отличается от того, например, откуда я родом, – делится впечатлениями Элис Велинга, фотограф из Нидерландов. – Вы смотрите на себя в зеркало и размышляете о том, кто вы, какое общество представляете. Мы не должны отмахиваться от пропаганды как от лжи и чего-то несуществующего, мы видим, что это идеология, и это – часть повседневной жизни, потому что это везде!

– Это странная и довольно мистическая страна, – убежден Филипп Шансель, фотограф из Франции. – К тому же, в ней настороженно относятся к иностранцам. Не так-то просто получить визу, чтобы попасть в нее, я вам скажу, особенно если вы собираетесь там работать в качестве фотографа. Люди в этой стране бывают очень закрыты, потому что вся их жизнь, работа, деньги, цели направлены на процветание страны, ее лидера, власти в целом, на то, чтобы страна была в остатке, и еще больше все стандартизировать. И, знаете, это немного шокировало.

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«(Не)возможно увидеть: Северная Корея» – так называется эта новая выставка. Ее авторы решили провести собственное исследование закрытого северокорейского общества. Они обращают внимание на детали, которые трудно заметить невооруженным взглядом. Архитектура, интерьеры, празднества, портреты, скрытая повседневность – эти сюжеты рисуют застывшее время, раскрывая темы постановочного и реального, массового и индивидуального.

В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ Элис Велинга вспоминает, как она сделала эти фотографии:

– Я фотографировала, изъездила несколько тысяч километров, сделала десятки снимков, собрала очень много материала в духе пропагандистского искусства. Эта работа сделана из сотен фотографий. Это вовсе не одна обычная фотография, совмещенная со снимком на тему пропаганды. Очень много деталей, многослойный фон. Вот дома где-то, вот трава – то есть, тысячи фрагментов составляют такой коллаж моей собственной истории. Я пыталась понять цельную реальность в Северной Корее, которая очень многослойна, и вы это видите, если пытаетесь ее понять.

– Это не так просто, когда весь мир говорит о политике, разработке ядерного оружия в Северной Корее…

– Да, но это всего лишь малая часть того, что происходит. Думаю, продолжая говорить только об одной стороне северокорейской реальности, мы забываем о 25 миллионах человек.

Своим мнением на тему особенностей северокорейского режима с ФАН-ТВ поделился и Рустам Юлбарисов, шеф-редактор TheQuestion:

– У них точно такие же здания, у них, по сути, весь государственный аппарат, вся эта система – это такой очень грубый слепок Советского Союза. Что там говорить, та же униформа у солдат, которую мы видим… Нашим русским людям очень важно посмотреть на Корею и понять, что Северная Корея – это, на самом деле, такая уродливая пародия на наш мир.

Экспозицию дополняют снимки, которые были сделаны в годы дружбы СССР и КНДР. В середине-второй половине XX века фотография играла огромную роль в формировании образа «дружественной социалистической страны». Такое сочетание архивных и современных материалов показывает, насколько разную роль может играть фотография в отношении идеологии.

Ольга Аннанурова, куратор Центра фотографии им. братьев Люмьер, немного рассказала о том, как происходили съемки:

– Возможно, через эти снимки можно прочитать какие-то другие истории, увидеть в позирующих людях какую-то индивидуальную историю, а не только историю государства в целом, в которую она вписана. В архивном блоке у нас представлены фотографии Анатолия Хрупова, и он рассказывал о своей поездке в 1989 году, что ему удавалось совершенно спокойно гулять по улицам города. Он мог совершенно спокойно ходить, насколько позволял язык жестов, общаться.

– Сегодня все по-другому…

– Да, сегодня все репортеры, люди с камерами, туристы ходят в сопровождении гидов. Полагаю, что большинство западных фотографов еще в меньшем количестве могли попасть в страну, то есть, сейчас они могут хотя бы попасть и снимать под контролем, а тогда это было практически невозможно.

Выставка «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» будет работать в Центре фотографии имени братьев Люмьер до 3 сентября.

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