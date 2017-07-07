Власти ЛНР назвали виновных в терактах в Луганске

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Луганск, 7 июля. Во взрывах в Луганске виноваты украинские диверсанты. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня в городе Луганске киевскими диверсантами были совершены уже два теракта, в результате которых погибла женщина, семь человек получили ранения», — сказал журналистам Марочко.

По его словам, эпицентры взрывов были в местах массового скопления людей, одно из взрывных устройств содержало поражающие элементы. Это означает, что организаторы взрывов стремились к большому числу жертв.

Взрывы прогремели в центре Луганска в пятницу днем. Первое взрывное устройство сработало неподалеку от Дома правительства. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. Второй взрыв прогремел недалеко от места первого. В результате взрыва автомобиля были ранены двое.