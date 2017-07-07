Большая половая ошибка: солдаты-трансгендеры угрожают ВС США

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Вашингтон, 7 июля. Почти половина граждан США выступила за предоставление трансгендерам отсрочки от службы в армии. Такое инициативу поддержали 48% участников опроса, подготовленного в Центре изучения общественного мнения Rasmussen Reports.

Ранее стало известно, что трансгендеры могли начать служить в ВС США уже с 1 июля 2017 года, однако в военном ведомстве страны решили пересмотреть это решение.

Из всех опрошенных только 23% считают, что служба пойдёт на пользу американским вооружённым силам. Газета The Guardian пишет, что процесс смены пола сейчас проходят около 250 американских военных, а источники Military Times выяснили, что операция, лекарства, сопутствующее лечение только одного военного, может обойтись бюджету страны на сумму от 125 тыс. до 150 тыс. долларов, сообщает RT.