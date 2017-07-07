Меркель заявила, что лидеры G20 договорились теснее сотрудничать в борьбе с терроризмом

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Гамбург, 7 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что лидеры G20 признали угрозу терроризма, в том числе информационного.

На саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге участники встречи активно обсуждали проблему угрозы мирового терроризма и методы борьбы с ним. Меркель подчеркнула, что все лидеры «Двадцатки» признают необходимость тесного сотрудничества в противодействии этой угрозе.

Особо обсуждался вопрос информационного терроризма, который в последнее время становится все более распространенным.