Путин на G20 предупредил о вероятном росте долга стран с развитой экономикой

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Гамбург, 7 июля. Российский президент Владимир Путин на саммите G20 заявил о рисках роста государственного долга у стран с развитой экономикой, в том числе Китая, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Глава государства Владимир Путин на полях саммита «Группы двадцати» уделил внимание вопросам возможных рисков для мировой экономики, которые связаны с увеличением государственного долга развитых стран. Президент отметил, что в странах с развитой экономикой накоплен большой долг, на этом фоне Россия выглядит довольно успешно.

«Если вы помните Маастрихтские соглашения, говорили о необходимости не превышения 60% от ВВП уровня государственного долга. Сейчас в странах с развитой экономикой — около 100%. Поэтому, безусловно, когда растут ставки, когда вопросы долга также будут возникать как один из рисков устойчивого обеспечения роста экономики», — сказал глава Минфина Антон Силуанов, отметив, что именно на это Путин обратил внимание.

Напомним, что в немецком Гамбурге сегодня проходит встреча на высшем уровне, лидеры «Большой двадцатки» обсуждают вопросы международной повестки, а также ситуацию вокруг КНДР и борьбу с глобальным терроризмом.