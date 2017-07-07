Эксперты назвали топ-3 самых безопасных автомобилей в мире

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Москва, 7 июля. Американские страховые компании составили рейтинг машин с самыми высоким уровнем безопасности.

Премию Top Safety Pick Страхового института безопасности дорожного движения США в этом году получили сразу три модели — американская Lincoln Continental, немецкая Mercedes-Benz E-Class и японская Toyota Avalon.

Выбор на эти машины пал не случайно. По словам организаторов премии, водители и пассажиры перечисленных моделей имеют высокие шансы выжить даже при серьезном ДТП благодаря прочным конструкциям автомобилей и высоким стандартам безопасности их производителей. Об этом свидетельствуют многочисленные краш-тесты.