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Эксперты назвали три самых безопасных автомобиля в мире
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    Эксперты назвали три самых безопасных автомобиля в мире

    21:44  7 Июля 2017  /обновлено: 21:45  07 Июля 2017
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    Эксперты назвали топ-3 самых безопасных автомобилей в мире

    Москва, 7 июля. Американские страховые компании составили рейтинг машин с самыми высоким уровнем безопасности.

    Премию Top Safety Pick Страхового института безопасности дорожного движения США в этом году получили сразу три модели —  американская Lincoln Continental, немецкая Mercedes-Benz E-Class и японская Toyota Avalon.

    Эксперты назвали топ-3 самых безопасных автомобилей в мире

    Выбор на эти машины пал не случайно. По словам организаторов премии, водители и пассажиры перечисленных моделей имеют высокие шансы выжить даже при серьезном ДТП благодаря прочным конструкциям автомобилей и высоким стандартам безопасности их производителей. Об этом свидетельствуют многочисленные краш-тесты.

    Автор: Геннадий Плющев
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