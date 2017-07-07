Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» до конца ноября

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Москва, 7 июля. Стокгольмский арбитраж вынесет окончательное решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» не позднее 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«19 июня 2017 года арбитраж Стокгольма решил, что окончательное решение будет вынесено не позднее 30 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Главной претензией «Газпрома» к «Нафтогазу» стали штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay). В свою очередь «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» изменения цены, возмещения переплат с учетом изменившихся цен на газ и транзитных ставок, а также отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.