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Путин назвал ралли «Шелковый путь» большим событием в мире гонок
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    Путин назвал ралли «Шелковый путь» большим событием в мире гонок

    20:00  7 Июля 2017
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    Путин назвал ралли «Шелковый путь» большим событием в мире гонок

    Москва, 7 июля. Президент РФ, находящийся на саммите G20 в Гамбурге, поприветствовал участников и организаторов международного ралли «Шёлковый путь 2017», текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    Сегодня на Красной площади в российской столице стартовало международное ралли «Шелковый путь», в котором приняли участие четыре экипажа команды «Камаз-мастер». Седьмая по счету горка пройдет по территории РФ, Казахстана и Китая. Всего в заезде будут соревноваться 90 экипажей из 35 стран мира.

    Глава государства Владимир Путин, который в данный момент находится на саммите G20 в немецком Гамбурге, поздравил участников ралли, отметив, что гонка является «большим событием в международной спортивной жизни». Российский лидер пожелал удачи всем экипажам, участвующим в заезде, и выразил уверенность, что на каждом этапе гонки их будут радушно встречать болельщики.

    Автор: Ирина Селезнева
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