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Минобороны Азербайджана заявило об ответном ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе
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    Минобороны Азербайджана заявило об ответном ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе

    18:31  7 Июля 2017
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    Минобороны Азербайджана заявило об ответном ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе

    Баку, 7 июля. Минобороны Азербайджана сообщило о нанесении огневых ударов по подразделениям армянской армии в непризнанном Нагорном Карабахе.

    Заявление об этом опубликовано на официально сайте ведомства. Как пояснили в министерстве, удары были нанесены для предотвращения «целенаправленной диверсии», запланированной армянской стороной.

    «В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние», - добавили в Минобороны.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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