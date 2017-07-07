Минобороны Азербайджана заявило об ответном ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе

В Избранное

Баку, 7 июля. Минобороны Азербайджана сообщило о нанесении огневых ударов по подразделениям армянской армии в непризнанном Нагорном Карабахе.

Заявление об этом опубликовано на официально сайте ведомства. Как пояснили в министерстве, удары были нанесены для предотвращения «целенаправленной диверсии», запланированной армянской стороной.

«В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние», - добавили в Минобороны.

