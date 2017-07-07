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Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию
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    Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

    18:26  7 Июля 2017
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    Киевская полиция задержала сотрудников СБУ в камуфляже с оружием, чтобы обвинить Россию

    Киев, 7 июля. На глазах корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого силовики разыграли целое представление для заранее приглашенных тележурналистов. 

    Около здания оперного театра полицией был остановлен микроавтобус камуфляжной раскраски Mercedes и легковой автомобиль. В обеих машинах, как оказалось, ехали мужчины в камуфляжной или спортивной форме. В ходе досмотра в машинах нашли гранаты, патроны, пистолеты.

    Как сообщает корреспондент ФАН, задержанные вели себя очень спокойно, некоторые улыбались.

    На машинах наклейки «Майдан», на рукавах формы задержанных – тоже.

    Сразу после этого на телеканалах Киева появились сообщения о спецоперации СБУ. Заявлено, что задержаны российские спецназовцы, которые готовили провокация против расположенных неподалеку посольств Польши и Германии.

    Действительно, операцию по задержанию проводили совместно полиция с работниками СБУ. 

    Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

    Силовики неофициально комментируют ситуацию как задержание диверсантов. Некоторые журналисты смеются – диверсантов в спортивной или военной форме на камуфлированных машинах, набитых оружием, действительно, очень трудно не заметить.

    Сообщается, что официальный комментарий власти Украины дадут позже. Но никто уже не сомневается, что задержанные сообщат, что являются русскими разведчиками и диверсантами.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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