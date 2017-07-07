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Госкино Украины заподозрили в миллионных хищениях бюджетных средств
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    Госкино Украины заподозрили в миллионных хищениях бюджетных средств

    18:44  7 Июля 2017  /обновлено: 18:46  07 Июля 2017
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    Госкино Украины заподозрили в миллионных хищениях бюджетных средств

    Киев, 7 июля. Счетная палата и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начали проверку деятельности агентства Госкино. Об этом сообщает интернет-издание «360».

    Украинские правоохранители подозревают руководство Госкино  в нецелевом расходовании средств, а также в многомиллионных хищениях. В настоящее время детективы НАБУ изучают схемы хищения денег и получения взяток руководством Госкино, а также ищут нарушения в завышенных сметах фильмов.

    Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что он в курсе данной ситуации и ожидает итогов проверки. Он также выразил надежду что коррупция в Госкино будет уничтожена.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #набу #госкино
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