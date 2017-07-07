Житель Волгоградской области избежал тюрьмы за секс с 15-летней девочкой

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Волгоград, 7 июля. Житель Волгоградской области получил два года условно за интимную связь с 15-летней девочкой-подростком.

Следствие установило, что школьница по собственному желанию занималась сексом с 26-летним молодым человеком у него дома. Правоохранительные органы узнали об их связи только когда она забеременела.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — пояснили в региональном управлении Следственного комитета.

Как сообщает «Ридус», это уже не первый подобный случай. Ранее стало известно о 40-летнем мужчине, который заразил СПИДом 14-летнюю школьницу. Как и в этом случае девочка вступала в интимную связь добровольно.