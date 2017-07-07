В ЛНР сообщили о двух раненых в результате второго взрыва в Луганске

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Луганск, 7 июля. Два мирных жителя ранены в результате второго взрыва, прогремевшего сегодня в центре Луганска. Данные о пострадавших представили в Народной милиции ЛНР.

«Сегодня в городе Луганске киевскими диверсантами были совершены два теракта. Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и народной милиции. Пострадали два мирных жителя», — сообщил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Напомним, жертвой первой атаки стала военнослужащая Народной милиции ЛНР, ранения получили пять человек.