ВКС РФ отработали ракетно-бомбовые удары на полигоне в Ленобласти

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Кингисепп, 7 июля. Экипажи ВКС РФ на самолетах Су-34 и Су-24 провели учебные стрельбы на авиационном полигоне.

В учениях принимали участие истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24. Пилоты отработали преодоление противовоздушной обороны условного противника с использованием противоракетного маневрирования и полета на сверхмалой высоте.

После тренировок по перехвату воздушных целей экипажи выполнили ракетно-бомбовые удары с высоты около 600 метров. За время учений летчики ВКС РФ совершили более 30 вылетов на авиационный полигон в Ленинградской области.