Плотницкий назвал теракты в Луганске актом устрашения и призвал жителей ЛНР не паниковать

В Избранное

Луганск, 7 июля. Теракты, совершенные в центре Луганска, были направлены на запугивание жителей Луганской народной республики, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу днем в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов. Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, а также детской площадки.

«Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения, — заметил Плотницкий. — Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям».

Он заверил, что руководство республики, правоохранительные органы и спецслужбы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в этих терактах, а также чтобы предотвратить возможные последующие агрессивные действия.

Глава ЛНР пообещал сделать все возможное и оказать необходимую помощь пострадавшим.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, — заявил Плотницкий. — Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Ранее в центре Луганска прогремели два взрыва.