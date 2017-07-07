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«Ленфильм» простился с кинодраматургом Светланой Кармалитой
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    «Ленфильм» простился с кинодраматургом Светланой Кармалитой

    18:38  7 Июля 2017
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    Кармалита

    Санкт-Петербург, 7 июля. На киностудии «Ленфильм» простились драматургом, заслуженным деятелем искусств России Светланой Кармалитой, здесь собрались коллеги по цеху, друзья и почитатели.

    Сегодня в здании киностудии «Ленфильм» в Петербурге прошла гражданская панихида по кинодраматургу Светлане Кармалите, которая ушла из жизни в возрасте 77 лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее смерть утратой для российского кинематографа, телеграмма с соболезнованиями была зачитана на церемонии прощания. Возрождение киностудии связывают с работой Кармалиты. 

    «Именно она благодаря своей колоссальной энергии, потрясающей энергетике, деловым качеством, обаянию человеческому сделала все для того, чтобы здесь снималось кино», — сказал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

    Сын Кармалиты Алексей Герман-младший рассказал, что работа в «Ленфильме» для матери была большим смыслом, она не могла сидеть без работы и все время что-то  «читала, исправляла», пишет «Комсомольская правда — в Петербурге»

    Кармалита

    Автор: Ирина Селезнева
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