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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 7 июля.

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки». Песков прокомментировал первое рукопожатие Путина и Трампа.

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись рукопожатием в ходе церемонии приветствия участников саммита «Группы двадцати», который открывается сегодня в Гамбурге. Путин рассмешил Меркель во время приветственного рукопожатия на саммите G20.

Рособрнадзор после проверки запретил прием абитуриентов в два вуза, а также приостановил лицензии у двух других. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рособрнадзор ввел санкции в отношении четырех вузов.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) провел опрос жителей украинской столицы, попросив их выбрать между Степаном Бандерой и ЕС. Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой.

Президенту Соединенных Штатов рекомендовали не возвращать России изъятую Обамой дипломатическую собственность. Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность.

Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял проект резолюции с призывом к России отменить решение о присоединении Крыма. Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции, признающий права Украины на Крым.

Несколько человек пострадали в массовой перестрелке в самом центре столицы Башкортостана. В массовой перестрелке в центре Уфы есть пострадавшие.