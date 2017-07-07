Россия начала поставки баранины в Иран

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Москва, 7 июля. Россия начала поставки охлажденной баранины в Иран. Первая партия мяса была отгружена еще 5 июля.

Убой мелкого рогатого скота, в том числе баранов, производится под контролем ветеринарных специалистов компетентного ведомства Ирана, а также представителей специализированного органа по сертификации «Халяль» — таковы требования иранской стороны, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что российское ведомство согласовало с иранской стороной требования к баранине из России, а также соответствующий ветеринарный сертификат.