Незаконную свалку ликвидировали в Подмосковье по приказу Минэкологии

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Москва, 7 июля. Администрация Зарайского района Московской области ликвидировала незаконную свалку возле деревни Борисово-Околицы. Об этом в пятницу заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«В ходе рейдов выявлена 41 свалка, по фактам незаконного размещения отходов возбуждены уже 26 административных дел. Администрациям муниципальных районов даны предписания ликвидировать навалы мусора. Работы (по ликвидации свалок — прим. ФАН) были организованы по предписанию Минэкологии Московской области», — отметил он.

Как сообщает сообщает РИАМО, помойка возле Борисово-Околицы была обнаружена во время совместного рейда сотрудников Минэкологии и Росприроднадзора.