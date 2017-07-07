Госдума запретила авиаперелеты пассажирам при отказе от досмотра

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Москва, 7 июля. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает отказ пассажиру в авиаперелете в случае его нежелания проходить предполетный досмотр.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс и вводит понятия «предполетный досмотр» и «послеполетный досмотр». Согласно тексту документа, такой досмотр в обязательном порядке должны пройти члены экипажа и пассажиры.

Кроме того, предполагается досмотр воздушного судна, его бортовых запасов, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, а также грузов и почты.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который предполагает который предусматривает о введении штрафов за неисполнение закона о регулировании деятельности мессенджеров.