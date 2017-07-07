Путин и Трамп на своей первой встрече повторили сцену из «Карточного домика»

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Гамбург, 7 июля. Одно из фото встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа практически полностью повторил кадр из сериала «Карточный домик», обратили внимание в соцсетях.

В соцсетях сравнили фото со встречи Путина и Трампа с кадром встречи президентов Витора Петрова и Фрэнка Андервуда — героев сериала «Карточный домик». Повторяются позы и жесты лидеров, а в случае Трампа сценаристы «угадали» даже с расцветкой галстука.

Картинка стала поводом для многочисленных шуток. Пользователи Сети предположили, что мог сказать Путин Трампу: «Вас еще не били из-за меня?», «Руки после Порошенки мыл?»

«Путин считывает карту ладони: линия жизни, ума, бугорок любви», — шуточно пояснили в Сети.