Встреча Путина и Трампа на G20 длится больше часа
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Гамбург, 7 июля. Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом продолжается больше часа.
Переговоры начались в 17.09 по московскому времени. Изначально планировалось, что встреча начнется в 16.45 и продлится от 30 минут до часа.
Трамп и Путин заявили, что рады познакомиться друг с другом. Американский лидер выразил уверенность, что переговоры «будут иметь позитив для двух стран».
Вот этого все и ждали полгода: Путин и Трамп в Гамбурге pic.twitter.com/dqt2nn2pgm— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 7, 2017