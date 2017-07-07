Боевики ИГИЛ оставили еще одно поселение в провинции Ракка

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Ракка, 7 июля. Боевики «Исламского государства»* отступают под давлением курдского ополчения.

Местные источники в Ракке опубликовали информацию о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бежали из населенного пункта Хамра Ганнам на востоке провинции Ракка. Изначально игиловцы пытались отстоять поселение, но были вынуждены оставить Хамру курдам из «Отрядов народной самообороны».

Воздушную поддержку альянсу «Сирийские демократические силы» оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.

Ранее сообщалось, что курды намерены создать новый тренировочный лагерь в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

داعش ينسحب من قرية "حمرة غنام" ومناطق اخرى شرق#الرقة نتيجة ضربات التحالف وهجمات ق.س.د , pic.twitter.com/b6jP8l7XwB — مغرد الحق (@mogharedAlhaq) July 7, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.