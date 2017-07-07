Полиция вновь применила водометы для разгона протестующих в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Полиция Гамбурга снова использовала водометы при разгоне участников масштабной протестной акции в старом парке над Эльбой (Alter Elbpark).

По данным главы силовых ведомств города, число правоохранителей, пострадавших в ходе столкновений с протестующими, составило около 160 человек. Информацию об этом распространила ранее телерадиостанция Deutsche Welle.

Агрессивное поведение демонстрантов осудил глава МИД Германии Зигмар Габриэль."Я понимаю критику в адрес саммита G20, но для глав государств и правительств стран всего мира должна быть возможность встретиться друг с другом. ", - заявил он в эфире Deutsche Welle.

При этом он подчеркнул, что «мир не станет лучше, если главы стран не смогут поговорить друг с другом».

