Гражданин Киргизии насмерть забил двухлетнего плачущего сына в Тюмени

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Тюмень, 7 июля. Районный суд Тюмени приговорил к семи годам колонии строгого режима гражданина Киргизии, избившего до смерти своего двухлетнего сына за плач.

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени принял решение в отношении гражданина Киргизии, до смерти забившего своего ребенка. По версии следствия, мужчина в феврале текущего года пытался силой успокоить двухлетнего малыша. Отец жестоко избил ребенка, наносив ему удары по голове.

Прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти жизнь пострадавшему. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травой, однако ребенок умер, так и не приходя в сознание. При расследовании инцидента и на суде мужчина отрицал, что избивал сына, пишет Ura.ru