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Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»
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    Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»

    17:29  7 Июля 2017  /обновлено: 17:59  07 Июля 2017
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    Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»

    Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая проходит на полях саммита глав стран G20 в Гамбурге, заявил, что переговоры «будут иметь позитив для двух стран».

    «Я очень рад с Вами встретиться, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, это будет позитив как для России и США, так и для всех , кто причастен», — заявил Трамп.

    Напомним, встреча, запланированная на 16.45, началась с опозданием. На ней также присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #g20 #трамп #встреча
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