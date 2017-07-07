Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»

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Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая проходит на полях саммита глав стран G20 в Гамбурге, заявил, что переговоры «будут иметь позитив для двух стран».

«Я очень рад с Вами встретиться, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, это будет позитив как для России и США, так и для всех , кто причастен», — заявил Трамп.

Напомним, встреча, запланированная на 16.45, началась с опозданием. На ней также присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.