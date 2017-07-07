ЛНР: в результате второго взрыва в Луганске никто не пострадал

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Луганск, 7 июля. В результате второго взрыва в центре Луганска никто не пострадал. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах Луганской народной республики.

Источник отметил, что по предварительным данным в результате второго взрыва пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в 15:30 в центре Луганска произошел теракт. По данным правоохранителей ЛНР, недалеко от Дома правительства в Луганске прогремел взрыв. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане. Позднее в этом же районе произошел второй взрыв.