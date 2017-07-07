Курды намерены создать новую базу в провинции Хасака

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Хасака, 7 июля. Курдское ополчение планирует строительство тренировочного лагеря на северо-востоке Сирии.

Медиа-крыло альянса «Сирийские демократические силы» сообщает о планах строительства нового тренировочного лагеря для бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» около города Мабрука. Данный населенный пункт находится вблизи района Рас Аль Айн.

Отмечается, что курдское ополчение испытывает нехватку бойцов на фоне штурма захваченной боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) Ракки, а также столкновений с армией Турции, которые происходят на севере провинции Алеппо в кантоне Африн.

* Организация запрещена на территории РФ.