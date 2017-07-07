Сирия наступает на Акербат: три возможности проправительственных сил взять оплот ИГИЛ в Хаме

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Проправительственные силы Сирии начали наступление на позиции «Исламского государства»* (запрещено в РФ) на востоке провинции Хама. Как сообщают сирийские военные источники, в операции участвуют бригада «Соколы пустыни», 5-й корпус САА, палестинская «Лива аль-Кудс» и афганская «Лива Фатемийюн». После массированной артподготовки, проправительственные силы совершили атаку боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в районе высоты Таль Хувият и около населенного пункта Аль-Максара.

По словам сирийского военного источника, что столкновение было непродолжительным. Результатом его стали уничтожение опорных пунктов террористов и контроль над высотой и городом.

Можно предположить, что эти действия направлены на то, чтобы отрезать коммуникацию важному стратегическому плацдарму террористов — Акербату. Для этого проправительственным силам необходимо будет пройти по узкой горной тропе восточнее форпоста «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Стратегическое «обескровливание» Акербата до этого велось российскими ВКС, а также ракетами «Калибр» и Х-101. Эти действия позволили поразить важные объекты обеспечения террористов и обеспечить развитие головного наступления от Саламии.

Напомним, что база террористов в Акербате представляет одну из главных угроз на сирийском театре военных действий. Здесь силы боевиков достигли критической численности (до 5 тысяч человек живой силы), все они хорошо подготовлены, имеют достаточный боевой опыт и американское вооружение. Акербат используется ими для маневренных действий в районе газовых полей Пальмиры против проправительственных сил. Так, сегодня САА уже пришлось отражать атаку боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) северо-западнее Пальмиры со стороны деревни Маннух по направлению к Тлуль Тафха, а также в области восточнее Джабаб Хамад.

مقتل العديد من إرهابيي داعش في ريف حمصhttps://t.co/Bh26vGRJbW pic.twitter.com/rJGASlOvP7 — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) July 7, 2017

Но не только этими набегами опасны террористы в Акербате. Обстоятельства позволяют им прорвать оборону САА, блокировать «дорогу жизни» и вырваться в Эр-Растан, где есть возможность соединиться с анклавом боевиков, пополнить силы и осуществить прорыв к границе с Ливаном, разрезав тем самым страну на две части и отдалив поражение «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии на неопределенное время.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что сирийское командование в отношении Акербата действует двумя способами — путем прямого оттеснения боевиков в районе плацдарма террористов (головное наступление от Саламии при поддержке ВКС РФ) и теперь более действенным способом — плавно выходя на тыловые коммуникации на востоке от Акербата, которые снабжают группировку, удерживающую этот район.

«Так же старались действовать ранее в районе Пальмиры. Здесь имеется выгодная конфигурация фронта, которая позволяет сосредотачивать серьезно превосходящие силы и наносить удары в расчете на то, что удастся прикрыть это направление. Но пока непонятно, удастся ли реализовать оперативные действия с прорывом и выходом на тыловые коммуникации. Предыдущие попытки в мае были не очень успешными в плане достижения оперативных результатов. После соответствующей подготовки мы наблюдаем дубль два».

По мнению эксперта группировка, действовавшая в районе Итрии и Ресафы, которая соединилась и ликвидировала так называемый «Ханассерский котел», имеет большие шансы, чем та, что действует в непосредственной близости от Акербата. Напомним, что бойцы элитного подразделения САА «Соколы пустыни» накануне отбили 23 холма к югу от города Итрия, что, в свою очередь, позволило установить огневой контроль над окрестностями:

«При продвижении оттуда на юг и юго-восток более выгодная ситуация, поскольку в Акербате и на сопутствующих территориях у боевиков относительно стабильный фронт и достаточно серьезные силы, а на территориях южнее Итрии и Ресафы силы боевиков представлены легкой мобильной пехотой, которая не может создать полноценный фронт. Там мало техники и мало противотанковых средств. Соответственно САА имеет различные возможности для глубокого обхода этого выступа в восточной Хаме, на территории которого действует ИГИЛ*. Если сирийское командование сосредоточит там серьезные силы, то движение механизированных соединений на юг может создать стратегические проблемы для группировки боевиков в Акербате».

Эксперт отметил, что у проправительственных сил имеются серьезные предпосылки для освобождения территорий, которые контролируются боевиками в восточной Хаме.

* Организация запрещена на территории РФ.