Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

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Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него это честь — лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

При первой встрече Трамп заявил, что для него честь лично познакомиться с российским лидером. Путин заверил, что тоже рад знакомству. Стороны выразили надежду на то, что встреча принесет позитивные результаты.

Напомним, в эти минуты в Гамбурге «на полях» саммита G20 проходит первая личная встреча российского и американского президентов — ранее они общались только по телефону. На встрече также присутствуют министры иностранных дел Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон и двое переводчиков.