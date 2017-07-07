Путин и Трамп ответили улыбками на провокационные вопросы журналистов
Гамбург, 7 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не ответили на вопросы выкрикивающих с мест журналистов, двусторонняя встреча вызвала большой ажиотаж среди сотрудников СМИ.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предпочли не отвечать на вопросы журналистов во время двусторонней встречи на саммите «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге. Оба лидера прошли в комнату для переговоров и заняли свои места, рядом с Путиным и Трампом сели главы дипведомств.
Около трех десятков журналистов заполнили комнату для переговоров. Российский и американский президенты отметили важность прямого диалога, тем самым сделав краткое заявление и дав понять сотрудникам СМИ, что открытая для прессы часть встречи завершена.
Журналисты начали выкрикивать с места вопросы, однако Путин и Трамп не отреагировали на просьбы прокомментировать ту или иную ситуацию, и продолжили беседу. Небывалый ажиотаж СМИ вокруг встречи вызвал улыбку у двух лидеров. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.