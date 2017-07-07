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Гамбург, 7 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не ответили на вопросы выкрикивающих с мест журналистов, двусторонняя встреча вызвала большой ажиотаж среди сотрудников СМИ.

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предпочли не отвечать на вопросы журналистов во время двусторонней встречи на саммите «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге. Оба лидера прошли в комнату для переговоров и заняли свои места, рядом с Путиным и Трампом сели главы дипведомств.

Около трех десятков журналистов заполнили комнату для переговоров. Российский и американский президенты отметили важность прямого диалога, тем самым сделав краткое заявление и дав понять сотрудникам СМИ, что открытая для прессы часть встречи завершена.

Russian Pres. Putin says he's "delighted" to meet Pres. Trump personally: "I hope as you have said our meeting will yield positive results" pic.twitter.com/XS82xrddeJ — ABC News (@ABC) July 7, 2017

Журналисты начали выкрикивать с места вопросы, однако Путин и Трамп не отреагировали на просьбы прокомментировать ту или иную ситуацию, и продолжили беседу. Небывалый ажиотаж СМИ вокруг встречи вызвал улыбку у двух лидеров. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.