При теракте на Синайском полуострове погибли 23 военнослужащих Египта

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Каир, 7 июля. Силы безопасности Египта сообщают о гибели 23 египетских военных в результате взрыва.

По данным сил безопасности Египта в результате террористического нападения на Синае 23 военнослужащих погибли, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.

Теракт был приведен в исполнение путем подрыва двух начиненных взрывчаткой автомобилей, которые прорвались через контрольно-пропускные пункты на севере Синая.

Машины взорвались недалеко от населенного пункта Рафах. На данный момент еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.