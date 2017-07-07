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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что рад встретиться с ним лично и надеется, что встреча будет результативной.

В начале первой встречи российский лидер сказал американскому коллеге, что рад познакомиться с ним лично. Трамп заверил Путина в том же.

«Я очень рад с Вами познакомиться и надеюсь, что, как Вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», — заявил Путин.

Russian Pres. Putin says he's "delighted" to meet Pres. Trump personally: "I hope as you have said our meeting will yield positive results" pic.twitter.com/XS82xrddeJ — ABC News (@ABC) July 7, 2017

Напомним, в эти минуты в Гамбурге проходит первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На встрече также присутствуют главы внешнеполитических ведомств двух стран — Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.