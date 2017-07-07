Переговоры Путина и Трампа проходят в расширенном формате

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Гамбург, 7 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Как стало известно, переговоры лидеров двух государств проходят в расширенном формате.

В Конгресс-центре специально для переговоров была выделена комната №14. С российской стороны во встрече участвует министр иностранных дел Сергей Лавров, со стороны США — государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

В начале двусторонней встречи главы двух государств второй раз за день пожали друг другу руки.