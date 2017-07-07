Глава Ростуризма пригласил украинцев отдыхать в Крыму

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Москва, 7 июля. Украинских туристов ждут в Крыму, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов

Сафонов констатировал, что украинские туристы ездят в Крым. Глава Ростуризма выразил надежду, что их количество возрастет.

«По статистике, обычно их количество увеличивается в июле — августе, — заметил он. — Мы ждем и приглашаем».

Глава ведомства также отметил, что граждане Украины смогут купить единый электронный билет «Карта гостя Крыма и Севастополя». Он позволяет бесплатно посещать туристам музеи и дворцово-парковые комплексы региона.

Крым остается одним из самых привлекательных курортов для туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подчеркнул ранее, что в этом году отдыхающих и туристов на Крымский полуостров прибыло больше, чем за тот же период прошлого года.