Евгений Осин о певице Наталье Штурм: Она пиарится за мой счет

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Москва, 7 июля. Известный российский музыкант Евгений Осин заявил, что не желает общаться с певицей Натальей Штурм, которая поведала в соцсетях о его якобы имеющихся проблемах с алкоголем. Певец рассказал Федеральному агентству новостей о скандале, возникшем вокруг состояния его здоровья.

«Кто вообще такая Наталья Штурм? Я не слышал ни одной ее песни. Наталью Штурм я знаю очень поверхностно, и знать ее не хочу. Она сегодня звонила, пыталась что-то говорить, но я не желаю с ней общаться», — отметил он.

Экс-солист группы «Браво» объяснил поведение певицы банальным денежным вознаграждением и жаждой славы.

«Она за гонорар распространяет обо мне грязные слухи. И пиарит себя за мой счет», — подчеркнул музыкант.

Осин подверг критике и поведение некоторых журналистов, которые, по его мнению, неэтично повели себя в данной ситуации.

«Хорошие журналисты — это Борис Корчевников и его команда, а все остальные — жулики и балаболы. Я два раза снимался у Малахова, а меня вырезали. Я по четыре часа ждал, по гримерке болтался. Раньше Малахов ко мне бежал сам, а теперь подхожу к нему с вопросом, а он — «Мне некогда-некогда» и бежит от меня. Он мне не друг. Он коммерческий человек, зарабатывает деньги, иногда и на чужой беде зарабатывает. Ни чем хорошим это не кончится, я вас уверяю», — добавил Осин.

В заключение артист рассказал, что в ближайшее время он пройдет лечение благодаря помощи знакомых и друзей, но не от алкоголизма.