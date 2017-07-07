Евгений Осин о певице Наталье Штурм: Она пиарится за мой счет
Москва, 7 июля. Известный российский музыкант Евгений Осин заявил, что не желает общаться с певицей Натальей Штурм, которая поведала в соцсетях о его якобы имеющихся проблемах с алкоголем. Певец рассказал Федеральному агентству новостей о скандале, возникшем вокруг состояния его здоровья.
«Кто вообще такая Наталья Штурм? Я не слышал ни одной ее песни. Наталью Штурм я знаю очень поверхностно, и знать ее не хочу. Она сегодня звонила, пыталась что-то говорить, но я не желаю с ней общаться», — отметил он.
Экс-солист группы «Браво» объяснил поведение певицы банальным денежным вознаграждением и жаждой славы.
«Она за гонорар распространяет обо мне грязные слухи. И пиарит себя за мой счет», — подчеркнул музыкант.
Осин подверг критике и поведение некоторых журналистов, которые, по его мнению, неэтично повели себя в данной ситуации.
«Хорошие журналисты — это Борис Корчевников и его команда, а все остальные — жулики и балаболы. Я два раза снимался у Малахова, а меня вырезали. Я по четыре часа ждал, по гримерке болтался. Раньше Малахов ко мне бежал сам, а теперь подхожу к нему с вопросом, а он — «Мне некогда-некогда» и бежит от меня. Он мне не друг. Он коммерческий человек, зарабатывает деньги, иногда и на чужой беде зарабатывает. Ни чем хорошим это не кончится, я вас уверяю», — добавил Осин.
В заключение артист рассказал, что в ближайшее время он пройдет лечение благодаря помощи знакомых и друзей, но не от алкоголизма.
«У меня нет проблем с алкоголем, а есть проблемы с ногами. У меня врожденное плоскостопие и видимо это обострилось к 50 годам. Лечение будет проводиться. Мне помогут люди. Стас Пьеха, например, и другие», — пояснил автор песен.