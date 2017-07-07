Дамаск: неизвестные боевики ликвидировали одного из командиров ССА

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Дамаск, 7 июля. Двое неизвестных публично расстреляли одного из лидеров оппозиционной «Свободной сирийской армии».

Портал «Аль-Масдар» сообщает о ликвидации члена командного состава группировки «умеренной» оппозиции «Свободная сирийская армия» в населенном пункте Аль-Думайр провинции Дамаск. Неизвестные публично расстреляли Халеда Махмуда Аузию и скрылись с места происшествия.

Отмечается, что эта ликвидация была проведена на фоне переговоров САА и ССА о передаче города Аль-Думайр в районе Каламун под контроль правительственных войск Сирии.