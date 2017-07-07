Суд Литвы приговорил гражданина России к 10 годам тюрьмы за шпионаж

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Вильнюс, 7 июля. Вильнюсский окружной суд приговорил гражданина РФ Николая Филипченко к 10 годам лишения свободы за шпионаж, сообщает РИА Новости.

По утверждению литовской стороны, Филипченко, который якобы является сотрудником Федеральной службы безопасности России, предпринял попытку вербовки служащих департамента охраны руководства Литвы для проведения разведывательных мероприятий в отношении руководства страны.

«Преступления были частью его работы, результатом выбранного образа жизни», — заявила судья Регина Поцене.

Также судья заявила, что Филипченко пользовался фальшивыми документами, с помощью которых неоднократно пересекал границу Литвы.