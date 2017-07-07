Лавров и Тиллерсон затронули ключевые вопросы мировой политики на саммите G20

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Гамбург, 7 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Как сообщает пресс-служба МИД России, переговоры длились около часа. За это время политики успели обсудить ряд «ключевых вопросов международной и двусторонней повестки дня».

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7-8 июля. Ожидается, что в пятницу состоится первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.