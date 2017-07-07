Первая клонированная ГМО-собака родилась в Китае‍

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Пекин, 7 июля. Первая в мире генномодифицированная собака-клон родилась в Китае. Щенка породы бигль назвали Лун Лун.

Первый в мире успешный эксперимент по клонированию соматических клеток собаки провели сотрудники биотехнологичной китайской компании SinoGene. Как пояснили эксперты, собака была выведена методом нокаута гена — способом в молекулярной генетике, при котором определенные гены удаляют из организма или делают неработоспособными.

Суррогатная мать Лун Лун является первой в мире собакой, созданной с помощью редактирования генов. Согласно отчету, щенок не унаследовал ее генов.

«В Китае есть сильная нехватка служебных собак, в том числе ищеек и поводырей. Их сложно разводить, поэтому большинство щенков покупаются за рубежом. Полиция уже проявила интерес к нашей технологии, и сейчас ведутся переговоры о возможном сотрудничестве», — отметил заместитель генерального директора SinoGene Чжао Цзяньпин.